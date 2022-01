ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БГУ СТАЛИ РЕЗИДЕНТАМИ СТАРТАП-ЦЕНТРА БГУ

17:16 14.01.2022 Представители БГУ стали резидентами Стартап-центра БГУ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, вручение свидетельств о регистрации прошло 12 января. Членство получили создатели десяти проектов. Это авторы белорусского бренда женской одежды Mazy; интернет-магазина сумок, рюкзаков и аксессуаров Brancy; беспилотного порта, роботизированного комплексного решения для автономной работы дронов Kola; мобильной казуальной игры Tap the ball; мобильного приложения для знакомств Buddy; электронного помощника для предпринимателей с элементами онлайн-бухгалтерии и бизнес-ассистента O.legum; приложения, которое автоматически составляет сбалансированное меню на неделю EasyFood; экологичного текстиля для детей Babiki; профориентационного курса для определения направления работы в IT-сфере Profit и мобильного приложения для самостоятельных путешествий по экологическим «зеленым маршрутам» BY Guide. Молодым предпринимателям окажут юридические, маркетинговые и консультационные услуги, а также предоставят научные лаборатории для проведения исследований. Такой статус присваивается студентам, аспирантам, ученым и сотрудникам университета по итогам презентации инноваций и их отбора экспертным советом. Напомним, в БГУ ведется активная работа по формированию предпринимательских компетенций у активной и талантливой молодежи. Для этого в 2019 году был создан Стартап-центр. Его деятельность направлена на взаимодействие науки с бизнесом, координацию проектов, привлечение партнеров и инвесторов для их реализации. На данный момент резидентами Старатап-центра являются авторы 11 проектов. Кроме того, создано молодёжное предпринимательское движение Startup Space, регулярно проводятся стартап-конкурсы, хакатоны и форумы: «ИННСТАРТ БГУ», Startup Heart, HACKATHON: FROM IPT TO IPO и др.