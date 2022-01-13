Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 112%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5% и 130,2% соответственно, промежуточные товары – 101% и 123,6%, потребительские товары – 100,7% и 109,5%соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 115,1%, в том числе в растениеводстве – 101,9% и 125,6% соответственно, животноводстве – 100,1% и 112,9%.