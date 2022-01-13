ЭКОНОМИКА РБ

В СЭЗ «МИНСК» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ В 2022 ГОДУ РЕЗИДЕНТ

15:40 14.01.2022 В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован первый в 2022 году резидент - ООО «3Д Паперко» с китайскими инвестициями. Как сообщает сайт СЭЗ, компания планирует выпускать все виды одноразовой картонной упаковки для точек быстрого питания. Проект компании будет иметь экспортоориентированную направленность, а также подразумевает обеспечение белорусского рынка качественной экологически чистой упаковкой для продуктов быстрого питания.