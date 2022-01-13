|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «МИНСК» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ В 2022 ГОДУ РЕЗИДЕНТ
15:40 14.01.2022
В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован первый в 2022 году резидент - ООО «3Д Паперко» с китайскими инвестициями.
Как сообщает сайт СЭЗ, компания планирует выпускать все виды одноразовой картонной упаковки для точек быстрого питания.
Проект компании будет иметь экспортоориентированную направленность, а также подразумевает обеспечение белорусского рынка качественной экологически чистой упаковкой для продуктов быстрого питания.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2022
Курсы в банках
на 14.01.2022
Конвертация в банках
на 14.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте