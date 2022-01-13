Денежные доходы, установленные в Беларуси от базовой ставки и бюджета прожиточного минимума, за декабрь 2021 года индексации не подлежат.

Как напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, индексация происходит только при повышении 5% порога индексом потребительских цен. По информации Национального статкомитета, индекс потребительских цен за декабрь 2021 года к ноябрю 2021 года составил 100,9%.

«Таким образом, денежные доходы, установленные от базовой ставки и бюджета прожиточного минимума, за декабрь 2021 года индексации не подлежат», - говорится в сообщении министерства.

Размер месячной минимальной заработной платы за декабрь сохраняется на уровне ноября 2021 г. и составляет 418,14 рубля.

При этом работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

В соответствии с указом № 55 от 28 января 2006 г. норматив индексации денежных доходов составляет бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующий на момент индексации.

За декабрь 2021 г. норматив индексации составляет 288 рублей 1 копейку. В случае если размер денежных доходов выше указанного норматива, сумма индексации составит 18 рублей 14 копеек, если ниже – 6,3% от фактического их значения.