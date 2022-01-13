Комитет государственного контроля выявил недостатки при организации питания в школах Витебской области в ходе проведенных в ноябре-декабре 2021 года мониторингов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, отмечена низкая востребованность учащимися приготовленных блюд. На момент проведения мониторинга на столах в обеденных залах находилось большое количество остатков пищи, которые выбрасывались в отходы. Например, в одной из школ Витебска после завтрака около половины вторых блюд (гуляш и макароны) остались нетронутыми, в лиозненской школе отходы творожной запеканки со сметаной составили 28%.

Выявлены факты недовложения порций. К примеру, в одной из витебских школ средний недовес порции составил 25,8%.

Также выявлены случаи излишков и недостачи продуктов, свидетельствующие о приниженном контроле за полнотой закладки сырья. Например, в школе в Оршанском районе на складе обнаружены излишки продуктов питания общей массой 22 кг. Там же установлена недостача соков, молока и колбасы.

Учреждениям образования направлены рекомендации по наведению порядка. Ряд недочетов оперативно устранен: в школах проведены инвентаризации (суммы недостач возмещены виновными лицами); изъято из оборота изношенные оборудование и посуда, в некоторых школах заменено оборудование; проведено анкетирование учащихся и изменен ассортимент блюд с учетом их вкусовых предпочтений.

О выявленных проблемах проинформировано главное управление по образованию Витебского облисполкома. Результаты мониторинга рассмотрены на заседаниях советов отделов по образованию Лиозненского и Оршанского райисполкомов и администрации Октябрьского района Витебска. К дисциплинарной ответственности привлечены 9 руководителей и работников учреждений образования.