ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ


14:47 14.01.2022

Комитет государственного контроля выявил недостатки при организации питания в школах Витебской области в ходе проведенных в ноябре-декабре 2021 года мониторингов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, отмечена низкая востребованность учащимися приготовленных блюд. На момент проведения мониторинга на столах в обеденных залах находилось большое количество остатков пищи, которые выбрасывались в отходы. Например, в одной из школ Витебска после завтрака около половины вторых блюд (гуляш и макароны) остались нетронутыми, в лиозненской школе отходы творожной запеканки со сметаной составили 28%.

Выявлены факты недовложения порций. К примеру, в одной из витебских школ средний недовес порции составил 25,8%.

Также выявлены случаи излишков и недостачи продуктов, свидетельствующие о приниженном контроле за полнотой закладки сырья. Например, в школе в Оршанском районе на складе обнаружены излишки продуктов питания общей массой 22 кг. Там же установлена недостача соков, молока и колбасы.

Учреждениям образования направлены рекомендации по наведению порядка. Ряд недочетов оперативно устранен: в школах проведены инвентаризации (суммы недостач возмещены виновными лицами); изъято из оборота изношенные оборудование и посуда, в некоторых школах заменено оборудование; проведено анкетирование учащихся и изменен ассортимент блюд с учетом их вкусовых предпочтений.

О выявленных проблемах проинформировано главное управление по образованию Витебского облисполкома. Результаты мониторинга рассмотрены на заседаниях советов отделов по образованию Лиозненского и Оршанского райисполкомов и администрации Октябрьского района Витебска. К дисциплинарной ответственности привлечены 9 руководителей и работников учреждений образования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2022
валюта курс
EUR 2.9190
USD 2.5689
RUB 3.4465
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9445 +0.0148
USD 2.5678 +0.0123
RUB 3.3944 -0.0313
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9410 2.9480
USD 2.5660 2.5740
RUB 3.3750 3.3900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1430 1.1480
EUR/RUB 86.8000 86.7300
USD/RUB 75.7000 76.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте