Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 января 2021 года выросло до 713 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 713 тыс. 002 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 705 тыс. 836 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1312 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5792 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1274 человека, число смертей от COVID-19 – на 18.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 22 тыс. 984 теста. Всего в стране проведено 11 млн 295 тыс. 567 тестов.