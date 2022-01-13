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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 713 ТЫС. – МИНЗДРАВ


14:15 14.01.2022

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 января 2021 года выросло до 713 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 713 тыс. 002 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 705 тыс. 836 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1312 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5792 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1274 человека, число смертей от COVID-19 – на 18.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 22 тыс. 984 теста. Всего в стране проведено 11 млн 295 тыс. 567 тестов.
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