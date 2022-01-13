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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ЦЕН НА ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛ 12,5% В 2021 ГОДУ
13:51 14.01.2022
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,8%, с декабрем 2020 г. – 112,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в декабре 2021 года подорожали по сравнению с ноябрем на 0,5%, с декабрем 2020 г. – на 8,8%.
Цены на услуги в декабре 2021 года увеличились по сравнению с ноябрем на 0,4%, за 2021 год – на 6,8%.
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