В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,8%, с декабрем 2020 г. – 112,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в декабре 2021 года подорожали по сравнению с ноябрем на 0,5%, с декабрем 2020 г. – на 8,8%.

Цены на услуги в декабре 2021 года увеличились по сравнению с ноябрем на 0,4%, за 2021 год – на 6,8%.