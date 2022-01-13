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ЭКОНОМИКА РБ


В МНС БЕЛАРУСИ РАЗЪЯСНИЛИ ОПЛАТУ СБОРА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ АГРОЭКОТУРИЗМА В 2022 ГОДУ


13:17 14.01.2022

Министерство по налогам и сборам разъяснило оплату сбора для субъектов агроэкотуризма в 2022 году.

Как поясняет ведомство, с 1 января 2022 года ставка сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма установлена в белорусских рублях за каждую агроэкоусадьбу за месяц и составляет 31 рубль. Плательщикам сбора, уплатившим в 2021 году сбор за 2022 год в сумме 58 рублей, не требуется доплачивать по 2 рубля за январь и февраль.

Плательщики обязаны, начиная с марта, производить ежемесячную уплату сбора за каждую агроэкоусадьбу до 1 числа соответствующего месяца, например, не позднее 1 марта - за март. При этом за май нужно будет внести оплату не позднее 4 мая, а за октябрь - не позднее 3 октября.

Исчисление сбора прекращается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором прекращена деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

В соответствии с указом № 365 от 9 октября 2017 года субъект агроэкотуризма признается прекратившим деятельность с даты получения районным исполнительным комитетом письменного уведомления.
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