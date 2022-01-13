Финансовую поддержку от БГУ получат 43 молодежных проекта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это стало возможным благодаря результатам первого отборочного этапа конкурса «Лучший молодежный проект-2022».

Экспертная комиссия рассмотрела 50 студенческих предложений. После их публичной презентации определили обладателей грантовой помощи. В текущем сезоне будут реализованы проекты образовательной, культурно-массовой, профориентационной, экологической, спортивной, волонтерской, гражданско-патриотической, экономической, общественно-информационной направленности. Их авторами являются студенты 11 факультетов: химического, юридического, географии и геоинформатики, исторического, международных отношений, социокультурных коммуникаций, филологического, экономического, физического, философии и социальных наук, журналистики. Также свои работы прислали представители институтов бизнеса и теологии свв. Мефодия и Кирилла, управлений по воспитательной работе с молодежью, делам культуры, Студенческого города, Центра профориентации студенческого администрирования и трудоустройства, Стартап-центра и кафедры физического воспитания и спорта.

Всего конкурсанты пройдут три этапа. Остались реализация проектов и подведение итогов состязания. Победителей и лауреатов назовут в декабре нынешнего года.

Конкурс «Лучший молодежный проект» проводится в БГУ с 2003 года. Мероприятие направлено на обеспечение информационной, технической, координационной и финансовой поддержкой студенческих инициатив в областях науки, культуры и спорта. Всего за время проведения было подано 237 заявок. Впоследствии 58 проектов признаны победителями и лауреатами.

Организатором состязания выступает управление по воспитательной работе с молодежью.