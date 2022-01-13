На начало 2021/2022 учебного года в Гродненской области работало 413 учреждений дошкольного образования с общей численностью детей 44,7 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статуправлении Гродненской области, в текущем учебном году учреждения дошкольного образования посещают 83,4% детей дошкольного возраста.

Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2-5 лет в 2021 году составила 914 мест.

Численность педагогических работников в учреждениях дошкольного образования составила 6,9 тыс. человек.

На начало 2021/2022 учебного года в области насчитывалось 344 учреждения общего среднего образования с численностью учащихся 120,1 тыс. человек, что на 1,7 тыс. человек (на 1,5%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.

Численность учителей (включая совместителей) в учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 12,8 тыс. человек. На одного учителя приходится в среднем 9 учеников, в городских школах – 11 учеников, в сельских – 4 ученика.

Свидетельство об общем базовом образовании получили 10,1 тыс. выпускников 9-х классов. Аттестат об общем среднем образовании в 2021 году получили 5,9 тыс. выпускников школ.

На начало 2021/2022 учебного года в области функционировало 21 учреждение профессионально-технического образования с численностью учащихся 6 тыс. человек.

Для получения профессионально-технического образования в 2021 году принято 2,6 тыс. учащихся.

В 2021 году учреждения профессионально-технического образования подготовили и выпустили 2,4 тыс. квалифицированных рабочих и служащих.

Получение среднего специального образования в области на начало 2021/2022 учебного года обеспечивали 26 учреждений, численность учащихся в которых составила 12 тыс. человек. В расчете на 10 000 человек населения области приходится 118 учащихся учреждений среднего специального образования.

За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 76,5% всех учащихся, в государственных учреждениях на дневной форме обучения – 86,4%.

В 2021 году в учреждения среднего специального образования поступили 4,1 тыс. человек.

Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2021 году составил 3,7 тыс. человек, из них 67,1% получили образование за счет бюджетных средств на дневной форме обучения.

В 3 высших государственных учебных заведениях и в Гродненском филиале частного учреждения образования «БИП – институт правоведения» на начало 2021/2022 учебного года на первой ступени высшего образования обучались 19,2 тыс. студентов.

За счет бюджетных средств обучаются 44,8% всех студентов, в государственных учреждениях высшего образования на дневной форме обучения – 53,5%.

В 2021 году студентами стали 4,3 тыс. человек, из них 48,5% принято на обучение за счет бюджетных средств.

Специальности экономического и юридического профиля выбрали 24,9% первокурсников, охраны здоровья – 20%, сельскохозяйственного профиля – 15,6%, технического и строительного – 14,6%, педагогического – 10,9%.

Специалистами с высшим образованием в 2021 году стали 4,3 тыс. выпускников. Из общей численности выпускников 1,2 тыс. человек, или 27,3% – выпускники, получившие специальности экономического и юридического профиля.

На второй ступени системы высшего образования области на начало 2021/2022 учебного года обучались 911 магистрантов. В 2021 году в магистратуру было принято 713 человек, диплом магистра получили 344 человека.

В расчете на 10 тыс. человек населения области приходится 198 студентов и магистрантов учреждений высшего образования.