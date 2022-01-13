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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗМЕР СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА В БЕЛАРУСИ ВЫРОС НА 9,5%
12:06 14.01.2022
В Беларуси размер семейного капитала с 1 января 2022 года вырос на 9,5% до 25 995 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба Министерства труда и социальной защиты, семейный капитал в размере 25 995 рублей назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2022 г.
Предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) – на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей.
Дата усыновления (удочерения) – это день вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении).
При рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2021 г. семейный капитал назначается в размере 23 737,5 рубля.
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