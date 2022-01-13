|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ОТКРЫЛО ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В ПИНСКЕ
11:53 14.01.2022
ОАО «Красный пищевик» открыло фирменный магазин в Пинске (улица Первомайская, 156).
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в фирменном магазине покупателям представлен на выбор широкий ассортимент зефира, мармелада, конфет, драже.
Магазин будет работать ежедневно без выходных с 8.00 до 19.00.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2022
Курсы в банках
на 14.01.2022
Конвертация в банках
на 14.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте