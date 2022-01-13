ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ОТКРЫЛО ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В ПИНСКЕ

11:53 14.01.2022 ОАО «Красный пищевик» открыло фирменный магазин в Пинске (улица Первомайская, 156). Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в фирменном магазине покупателям представлен на выбор широкий ассортимент зефира, мармелада, конфет, драже. Магазин будет работать ежедневно без выходных с 8.00 до 19.00.