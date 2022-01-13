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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ СЭКОНОМИЛИ БОЛЕЕ 5,5 МЛН BYN НА ЗАКУПКАХ ШРОТА МАСЛИЧНЫХ ЧЕРЕЗ БУТБ В 2021 ГОДУ


11:40 14.01.2022

Белорусские сельхозорганизации сэкономили более 5,5 млн BYN на закупках ШРОТА масличных через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, положительный экономический эффект от участия в биржевых торгах обусловлен высокой конкуренцией среди поставщиков шрота. В большинстве случаев продавцы были готовы идти на уступки покупателям, несмотря на значительный спрос на продукцию переработки масличных со стороны белорусских сельхозорганизаций.

«Шрот масличных регулярно входит в пятерку самых популярных биржевых товаров, обеспечивая около 30% от общего объема реализации продукции АПК через биржевую площадку. Наибольшим спросом пользуется соевый шрот, на который приходится около половины продаж продукции переработки масличных на внутреннем рынке. Поскольку соевые бобы в Беларуси не выращиваются, стоимость шрота напрямую зависит от стоимости импортируемого сырья, которое в минувшем году заметно подорожало. По этой причине отечественным сельхозпредприятиям даже пришлось несколько сократить закупки шрота в пользу более дешевого зерна и премиксов. Тем не менее благодаря высокой концентрации поставщиков на биржевых торгах негативные последствия роста цен удалось частично нивелировать», - пояснили в БУТБ.

В целом в 2021 г. белорусский биржевой рынок шрота масличных культур характеризовался разнонаправленными ценовыми тенденциями: умеренным ростом стоимости в первые месяцы года, затем резким повышением в середине II квартала и небольшим снижением в III квартале.

В конце декабря 2021 г. соевый шрот на БУТБ торговался в ценовом диапазоне 540-580 USD/т, а подсолнечный - 300-360 USD/т, практически вернувшись к значениям 2020 г. Однако если сравнивать среднегодовые значения, то в 2021 г. данный вид кормовых добавок был в среднем на 25-35% дороже, чем в 2020 г.

Для удовлетворения спроса со стороны белорусских потребителей и обеспечения приемлемого уровня цен работа БУТБ по привлечению на биржевую площадку производителей соевого, подсолнечного и рапсового шрота (в том числе из-за рубежа) будет продолжаться.
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