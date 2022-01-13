Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 114,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5% и 127,6% соответственно, промежуточные товары – 106,1% и 119,2%, потребительские товары – 100,5% и 106,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 104,2%, с декабрем 2020 г. – 121,9%, в том числе в растениеводстве – соответственно 104,2% и 123,6%, животноводстве – соответственно 104,2% и 121,4%.