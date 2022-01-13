ОАО «Промагролизинг» за 2021 год закупило более 6800 единиц техники и оборудования для субъектов хозяйствования Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе лизинговой компании, в рамках указа № 146 закуплено техники и оборудования, производимых на территории Евразийского экономического союза, на сумму порядка 840 млн рублей для нужд субъектов хозяйствования Беларуси различных форм собственности, в том числе в декабре 2021 г. - более 500 единиц техники и оборудования на сумму порядка 130 млн рублей.

ОАО «Промагролизинг» - первая в Беларуси специализированная лизинговая компания, созданная в 2001 году для реализации проектов по переоснащению предприятий современной техникой и оборудованием.

С 2015 года одним из наиболее важных направлений деятельности ОАО «Промагролизинг» является предоставление техники и оборудования в лизинг в рамках реализации указа от 2 апреля 2015 г. № 146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования».