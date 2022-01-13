На начало 2021/2022 учебного года в Гомельской области работало 661 учреждение дошкольного образования с общей численностью детей 59,1 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гомельской области, в текущем учебном году учреждения дошкольного образования посещают 89,6% детей дошкольного возраста.

Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2 – 5 лет в 2021 году составила 939 мест.

Численность педагогических работников в учреждениях дошкольного образования составила 8,9 тыс. человек.

На начало 2021/2022 учебного года в области насчитывалось 552 учреждения общего среднего образования с численностью учащихся 163,2 тыс. человек, что на 2,4 тыс. человек (на 1,5%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.

Численность учителей (включая совместителей) в учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 17,7 тыс. человек. На одного учителя приходится в среднем 9 учеников, в городских школах – 12 учеников, в сельских – 5.

Свидетельство об общем базовом образовании в 2021 году получили 13,6 тыс. выпускников 9-х классов.

Аттестат об общем среднем образовании получили 8 тыс. выпускников школ.

На начало 2021/2022 учебного года в области функционировало 32 учреждения профессионально-технического образования с численностью учащихся 9,9 тыс. человек.

Для получения профессионально-технического образования в 2021 году принято 4,1 тыс. учащихся, при этом 96,7% учащихся дневной формы обучения – по договорам и заявкам организаций – заказчиков кадров.

В 2021 году учреждения профессионально-технического образования подготовили и выпустили 3,9 тыс. квалифицированных рабочих и служащих. По две и более квалификации получили 83% выпускников дневной формы обучения, с повышенным уровнем квалификации – 49,9% выпускников.

Получение среднего специального образования в области на начало 2021/2022 учебного года обеспечивали 30 учебных заведений, численность учащихся которых составила 14,7 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек населения области приходится 107 учащихся учреждений среднего специального образования.

За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 67,1% всех учащихся, в государственных учреждениях на дневной форме обучения – 77,8%.

В 2021 году в учреждения среднего специального образования поступили 4,9 тыс. человек.

Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2021 году составил 4,6 тыс. человек, из них более половины (64,1%) получили образование за счет бюджетных средств на дневной форме обучения.

В 6 учреждениях высшего образования области на начало 2021/2022 учебного года на первой ступени системы высшего образования обучались 24,7 тыс. студентов.

За счет бюджетных средств обучаются 47,2% всех студентов, в государственных учреждениях высшего образования на дневной форме обучения – 64,9%.

В 2021 году студентами стали 5,2 тыс. человек.

Специальности технического и строительного профиля выбрали 34,2% первокурсников, экономического и юридического – 24,8%, педагогического – 17,2%, социальной направленности – 12,4%, гуманитарного профиля – 6,2%.

Специалистами с высшим образованием в 2021 году стали 5,7 тыс. выпускников. Из общей численности выпускников 1,8 тыс. человек, или 32,1% – выпускники, получившие специальности технического и строительного профиля.

На второй ступени системы высшего образования области на начало 2021/2022 учебного года обучались 1 473 магистранта. В 2021 году в магистратуру было принято 691 человек, диплом магистра получили 717 человек.

В расчете на 10 тыс. человек населения области приходится 190 студентов и магистрантов учреждений высшего образования.