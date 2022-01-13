Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило факт нарушения белорусского антимонопольного законодательства компанией Google LLC на рынке магазинов приложений, предустановленных на мобильные устройства под управлением ОС Android.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, злоупотребление доминирующим положением выразилось в том, что компания Google LLC предлагает магазин приложений Google Play производителям смартфонов и планшетов под управлением OC Android для предустановки на их устройства только при выполнении ряда условий:

предустановка совместно с магазином приложений Google Play комплекта приложений Google Mobile Services, в том числе приложения Поиск Google, интернет-браузер Google Chrome, электронная почта от Google, карты Google, Youtube;

размещение комплекта приложений Google Mobile Services на определенных компанией Google LLC местах на экранах смартфонов и планшетов;

настройка на смартфонах и планшетах Поиска Google и Помощника Google в качестве приложений «по умолчанию» в обмен на вознаграждение от компании Google LLC;

соблюдение запрета (в том числе в обмен на вознаграждение от компании Google LLC) на предустановку и (или) размещение на определенных местах на экране смартфонов или планшетов приложений, разработанных иными участниками рынка.

«Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска и могут привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android, препятствуют дальнейшему развитию конкуренции на товарном рынке», - говорится в сообщении МАРТ.

В результате постановлением экономического суда Минска от 10 декабря 2021 года компания Google LLC привлечена в Беларуси к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 1 438 941 белорусский рубль.

Между тем ОС Android написана компанией Google. Антимонопольное расследование проводилось по заявлению Яндекса.