Белорусские предприятия примут участие в международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood-2022, которая пройдет с 13 по 17 февраля в Дубае (ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода Беларуси, в экспозиции планируют принять участие компания «Велес-Мит», Гродненский мясокомбинат, Слонимский мясокомбинат, Волковысский мясокомбинат, компания «Беллакт», «Молочный мир», Слуцкий сыродельный комбинат, а также Агрокомбинат «Дзержинский» и др. Общая выставочная площадь составляет более 70 квадратных метров.

Напомним, в 2021 году Gulfood собрал 3 500 компаний из 85 стран, экспозиции посетили более 60 тысяч человек. Его популярность среди экспонентов во многом объясняется местом проведения – Дубай является ключевым центром импорта пищевой продукции в регионе Персидского залива, а также важнейшим узлом реэкспорта товаров в мире.

Ежегодно, начиная с 2016 года, на выставке организуется Национальная экспозиция Belarus-the Taste of Nature, которая пользуется большой популярностью у посетителей выставки.