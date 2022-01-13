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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ GULFOOD-2022 В ДУБАЕ
09:39 14.01.2022
Белорусские предприятия примут участие в международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood-2022, которая пройдет с 13 по 17 февраля в Дубае (ОАЭ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода Беларуси, в экспозиции планируют принять участие компания «Велес-Мит», Гродненский мясокомбинат, Слонимский мясокомбинат, Волковысский мясокомбинат, компания «Беллакт», «Молочный мир», Слуцкий сыродельный комбинат, а также Агрокомбинат «Дзержинский» и др. Общая выставочная площадь составляет более 70 квадратных метров.
Напомним, в 2021 году Gulfood собрал 3 500 компаний из 85 стран, экспозиции посетили более 60 тысяч человек. Его популярность среди экспонентов во многом объясняется местом проведения – Дубай является ключевым центром импорта пищевой продукции в регионе Персидского залива, а также важнейшим узлом реэкспорта товаров в мире.
Ежегодно, начиная с 2016 года, на выставке организуется Национальная экспозиция Belarus-the Taste of Nature, которая пользуется большой популярностью у посетителей выставки.
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