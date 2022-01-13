Потребительские цены в Минской области в декабре 2021 года выросли по сравнению с ноябрем 2021 года на 0,7%, за 2021 год – на 10,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, цены на продовольственные товары в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 1,1%, за 2021 год – на 11,5%.

Цены на непродовольственные товары выросли в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем на 0,2%, за 2021 год – на 8,5%.

Стоимость услуг в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года выросла на 1,5%, за 2021 год – на 8,9%.