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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛ 10,2%
09:28 14.01.2022
Потребительские цены в Минской области в декабре 2021 года выросли по сравнению с ноябрем 2021 года на 0,7%, за 2021 год – на 10,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, цены на продовольственные товары в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 1,1%, за 2021 год – на 11,5%.
Цены на непродовольственные товары выросли в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем на 0,2%, за 2021 год – на 8,5%.
Стоимость услуг в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года выросла на 1,5%, за 2021 год – на 8,9%.
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