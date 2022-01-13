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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 7,8%
18:00 13.01.2022
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100,8%, за 2021 год – 107,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101% и 114,2% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 109,9%, потребительские товары – 100,4% и 105,1% соответственно.
Продукция производственно-технического назначения в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. подорожала на 1,1%, за 2021 год – на 11%.
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