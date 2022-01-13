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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И АВТОЗАПЧАСТЕЙ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 260 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:20 13.01.2022
Незаконный ввоз автомобильных частей и комплектующих стоимостью более 260 тыс. рублей выявлен гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Каменный Лог».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар следовал на территорию Евразийского экономического союза из Литвы.
Согласно представленным к таможенному контролю документам, в машине казахстанской фирмы-перевозчика находился сборный груз, состоящий из автомобильных запчастей и комплектующих к авто. Вместе с тем в результате сканирования и последующего досмотра установлено, что сведения о более чем 1,5 тыс. единиц такого товара, как рессоры, компрессоры, муфты, воздухосборники, детали крепежа, пневматические блокировочные дифференциалы и др., отсутствовали в документах.
По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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