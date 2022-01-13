Незаконный ввоз автомобильных частей и комплектующих стоимостью более 260 тыс. рублей выявлен гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Каменный Лог».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар следовал на территорию Евразийского экономического союза из Литвы.

Согласно представленным к таможенному контролю документам, в машине казахстанской фирмы-перевозчика находился сборный груз, состоящий из автомобильных запчастей и комплектующих к авто. Вместе с тем в результате сканирования и последующего досмотра установлено, что сведения о более чем 1,5 тыс. единиц такого товара, как рессоры, компрессоры, муфты, воздухосборники, детали крепежа, пневматические блокировочные дифференциалы и др., отсутствовали в документах.

По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.