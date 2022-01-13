На начало 2021/2022 учебного года в Витебской области работало 504 учреждения дошкольного образования с общей численностью детей 46,3 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Витебской области, в текущем учебном году учреждения дошкольного образования посещают 90,5% детей дошкольного возраста. Подготовкой к школе в области охвачены практически все дети пятилетнего возраста.

Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2 – 5 лет в 2021 году составила 1 053 места.

Численность педагогических работников в учреждениях дошкольного образования составила 6,9 тыс. человек.

На начало 2021/2022 учебного года в области насчитывалось 347 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 115,9 тыс. человек, что на 1,2 тыс. человек (на 1%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.

Численность учителей (включая совместителей) в учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 12,5 тыс. человек. На одного учителя приходится в среднем 9 учеников (в городских школах – 11, в сельских – 4).

В 2021 году базовое образование получили 10,2 тыс. выпускников 9-х классов, аттестат об общем среднем образовании – 5,5 тыс. выпускников школ.

На начало 2021/2022 учебного года в области функционировало 22 учреждения профессионально-технического образования с численностью учащихся 8,8 тыс. человек.

Для получения профессионально-технического образования в 2021 году принято 4 тыс. учащихся, при этом 97,6% учащихся дневной формы обучения – по договорам и заявкам с организациями – заказчиками кадров.

В 2021 году учреждения профессионально-технического образования подготовили и выпустили 3,7 тыс. квалифицированных рабочих и служащих. По две и более квалификации получили 75,6% выпускников дневной формы обучения, с повышенным уровнем квалификации – 61,1% выпускников.

Получение среднего специального образования в области обеспечивали 32 учебных заведения, общая численность учащихся в которых составила 13,5 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек населения области приходится 120 учащихся учреждений среднего специального образования.

За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 76,6% всех учащихся, в том числе в государственных учреждениях на дневной форме обучения – 83%.

В 2021 году в учреждения среднего специального образования поступили 4,7 тыс. человек.

Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2021 году составил 4,4 тыс. человек, из них 2,9 тыс. человек получили образование за счет бюджетных средств на дневной форме обучения.

В области на начало 2021/2022 учебного года работало 5 государственных учреждений высшего образования и филиал УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», в которых на первой ступени системы высшего образования обучалось 23,9 тыс. студентов.

За счет бюджетных средств обучается 44,2% всех студентов, в том числе в государственных учреждениях на дневной форме обучения ­– 57,4%.

В 2021 году студентами стали 5,2 тыс. человек.

Специальности технического и строительного профиля выбрали 22,4% первокурсников, социальной направленности – 20,9%, экономического и юридического –19,9%, сельскохозяйственного – 14,2%, педагогического – 12,9%.

Специалистов с высшим образованием в 2021 году выпущено 5,3 тыс. человек. Из общей численности выпускников 1,4 тыс. человек, или 25,9% – выпускники, получившие специальности технического и строительного профиля.

На второй ступени системы высшего образования области на начало 2021/2022 учебного года обучалась 1,9 тыс. магистрантов. В 2021 году в магистратуру было принято 1,8 тыс. человек, диплом магистра получили 0,7 тыс. человек.

В расчете на 10 тыс. человек населения области приходится 230 студентов и магистрантов учреждений высшего образования.