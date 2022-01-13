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ЭКОНОМИКА РБ
НОВУЮ ЛИНИЮ РОТАЦИОННОГО ФОРМОВАНИЯ ЗАПУСТИЛИ В ОАО «ИНВЕТ
16:18 13.01.2022
Новую линию ротационного формования запустили в эксплуатацию в ОАО «Инвет» в Верхнедвинском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, в 2006 году ОАО «Инвет» впервые в Беларуси освоило выпуск крупногабаритных изделий методом ротационного формования для нужд сельскохозяйственного и автомобильного машиностроения. Это позволило наладить производственные связи с предприятиями машиностроения Беларуси и России: ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Амкодор», ОАО «Лидсельмаш», комбайновый завод «Ростсельмаш», Ликинский автобусный завод («ЛиАЗ»), ЗАО «Петербургский тракторный завод».
В 2021 году реализован инвестиционный проект, в рамках которого смонтирована и введена в действие линия ротационного формования. Это позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, увеличить производительность труда, снизить энергозатраты. К примеру, на данном оборудовании можно выпускать баки объемом выше 8 кубических метров, пластиковые емкости для сельского хозяйства и коммунальных служб и многое другое. Кроме этого, активно изучается вопрос производства групповых домиков для телят.
ОАО «Инвет» является организацией, подчиненной Министерству сельского хозяйства и продовольствия. Предприятие производит широкий ассортимент продукции - более 400 наименований, который постоянно обновляется (до 20 новых наименований в год).
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