Новую линию ротационного формования запустили в эксплуатацию в ОАО «Инвет» в Верхнедвинском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, в 2006 году ОАО «Инвет» впервые в Беларуси освоило выпуск крупногабаритных изделий методом ротационного формования для нужд сельскохозяйственного и автомобильного машиностроения. Это позволило наладить производственные связи с предприятиями машиностроения Беларуси и России: ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Амкодор», ОАО «Лидсельмаш», комбайновый завод «Ростсельмаш», Ликинский автобусный завод («ЛиАЗ»), ЗАО «Петербургский тракторный завод».

В 2021 году реализован инвестиционный проект, в рамках которого смонтирована и введена в действие линия ротационного формования. Это позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, увеличить производительность труда, снизить энергозатраты. К примеру, на данном оборудовании можно выпускать баки объемом выше 8 кубических метров, пластиковые емкости для сельского хозяйства и коммунальных служб и многое другое. Кроме этого, активно изучается вопрос производства групповых домиков для телят.

ОАО «Инвет» является организацией, подчиненной Министерству сельского хозяйства и продовольствия. Предприятие производит широкий ассортимент продукции - более 400 наименований, который постоянно обновляется (до 20 новых наименований в год).