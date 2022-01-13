Продовольственные товары в Минске в декабре 2021 года подорожали по сравнению с ноябрем 2021 года на 1,3%, за 2021 год - на 11,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, непродовольственные товары в декабре 2021 года подорожали по сравнению с ноябрем на 0,3%, за 2021 год – на 12,7%.

Цены на услуги в декабре 2021 года выросли по сравнению с ноябрем на 1,2%, за 2021 год – на 8,7%.