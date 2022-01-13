В Беларуси продолжится усовершенствование системы закупок. Это было отмечено сегодня на совещании Лукашенко с руководством Совета министров.

"Первый вопрос касается важнейшей темы - системы закупок. Она всегда была объектом моего пристального внимания, поскольку является одним из значимых инструментов экономической политики. Мной не раз давались поручения о его использовании для повышения конкурентоспособности экономики, эффективного расходования денежных средств и недопущения разного рода серых схем", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что Совмин подготовил проект указа, который позволит исключить, как полагает правительство, недобросовестное посредничество и усовершенствовать систему закупок за счет бюджетных и собственных средств организаций.

"Однако при любых новациях должна быть обеспечена бесперебойность процессов в хозяйственной деятельности предприятий с одновременной экономией денежных средств", - подчеркнул Лукашенко.

Как отметил на совещании министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, на рассмотрение вносится проект указа по совершенствованию законодательства в области закупок.

"Те новшества, которые предлагается внести, позволят сэкономить бюджетные средства и увеличить долю отечественных товаров при осуществлении государственных закупок. Первое, что предлагается, - запрет на участие в госзакупках аффилированных лиц", - сказал Алексей Богданов.

Он отметил, что именно аффилированные сговоры - это одна из коррупционных составляющий, которая приводит к значительному завышению цен.

Еще одна новация - операции по аренде и лизингу должны будут проводиться на конкурсной основе. "Мы этим исключим те случаи, когда покупается импортное оборудование или техника в обход конкурсных процедур и без участия белорусских поставщиков", - сказал министр.