|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПРИНЕС БЮДЖЕТУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 3,7 МЛН РУБЛЕЙ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2021 ГОДА
14:13 13.01.2022
В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-ноябрь 2021 года составила 3,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в доходах бюджета области это составило 0,2%.
Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2022
Курсы в банках
на 13.01.2022
Конвертация в банках
на 13.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте