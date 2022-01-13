ЭКОНОМИКА РБ

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПРИНЕС БЮДЖЕТУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 3,7 МЛН РУБЛЕЙ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2021 ГОДА

14:13 13.01.2022 В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-ноябрь 2021 года составила 3,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в доходах бюджета области это составило 0,2%. Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).