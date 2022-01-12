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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 711,7 ТЫС. – МИНЗДРАВ
13:33 13.01.2022
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 января 2021 года выросло до 711,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 711 тыс. 728 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 704 тыс. 524 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1308 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5774 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1096 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 26 тыс. 984 теста. Всего в стране проведено 11 млн 272 тыс. 583 теста.
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