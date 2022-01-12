Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 января 2021 года выросло до 711,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 711 тыс. 728 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 704 тыс. 524 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1308 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5774 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1096 человек, число смертей от COVID-19 – на 17.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 26 тыс. 984 теста. Всего в стране проведено 11 млн 272 тыс. 583 теста.