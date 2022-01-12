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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ В 2021 ГОДУ ЭКСПОРТИРОВАЛА В УКРАИНУ 2,89 МЛН ТОНН ДИЗЕЛЯ
13:24 13.01.2022
Беларусь в 2021 году экспортировала в Украину 2,89 млн тонн дизеля, что на 667 тыс. тонн, или на 30% больше по сравнению с 2020 годом.
Объем поставок составляет 42% импорта дизельного топлива в Украину. Это позволило Беларуси вернуть статус крупнейшего поставщика дизтоплива в Украину, который был утрачен в 2018 году, пишет enkorr.
Как уже сообщалось, в 2021 году Беларусь поставила в Украину 1 млн тонн бензина и 625 тыс. тонн битума. Совокупный объем экспорта нефтепродуктов составил 4,515 млн тонн.
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