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ЭКОНОМИКА РБ


ЭНЕРГОИСТОЧНИК НА МЕСТНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЩУЧИНЕ


13:05 13.01.2022

Комбинированная котельная на местных видах топлива и природном газе в городе Щучине Гродненской области введена в эксплуатацию 31 декабря 2021 г.

Как сообщили в Гродненском областном управлении по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности, новая котельная позволит снизить эксплуатационные затраты на теплоснабжения города за счет замещения импортируемого природного газа местными видами топлива и вывода из эксплуатации неэффективного оборудования в котельной по ул. Советской (двух водогрейных газовых котлов КВ-ГМ-20/150 общей теплопроизводительностью 46,5 МВт) путем ее закрытия.

На новую котельную также предусмотрено переключение тепловой нагрузки от котельной по ул. Кирова, а также частично от котельной по ул. 17 Сентября.

В котельной установлены автоматизированные водогрейные котлы:

твердотопливные котлы с механизированными топками КВ-Рм-6-110-0,6 (2 шт.) производства НПП «Белкотломаш» ООО номинальной теплопроизводительностью 6 МВт каждый, КПД с экономайзером – 102%. Твердотопливные котлы поставлены в комплекте с общим для двух котлов мокрым золоуловителем с утилизацией тепла дымовых газов мощностью 1 МВт, предназначенным для повышения эффективности котельной установки и доочистки дымовых газов от взвешенных частиц;

газовые жаротрубные котлы Unimat UT-L40 (2 шт.) «Bosch» номинальной теплопроизводительностью 6 МВт каждый, КПД не менее 91,5 %.

Топливом для новой котельной является древесная биомасса (щепа) и природный газ. Доставка щепы на площадку котельной предусмотрена специальным автотранспортом (щеповозом) с полуприцепом со сдвижными полами. Хранение щепы предусмотрено на существующем топливном складе, расположенном на расстоянии 3,4 км от котельной. Разгрузка топлива происходит непосредственно в накопители механизированной топливоподачи котлов.

Реализация данного проекта позволит ежегодно замещать потребление импортируемого природного газа и увеличивать использование местных видов топлива в объеме порядка 7,5 тыс. т у.т., эффективно использовать энергоресурсы за счет применения энергоэффективного котельного оборудования, а также снизить себестоимость 1 Гкал отпускаемой тепловой энергии с 105,6 руб. до 75,2 руб. с учетом потерь в тепловых сетях. Простой срок окупаемости составляет 6,6 года, динамический – 7,5 лет.
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