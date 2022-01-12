|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ "ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ" ГРАЖДАН
12:56 13.01.2022
В Беларуси появятся "финансовые консультации" граждан. Проект указа "О финансовом консультировании физических лиц" обсуждался сегодня на совещании Лукашенко с руководством Совета министров.
"Темпы развития финансового рынка обусловлены современными экономическими тенденциями. Поэтому у населения возникают определенные проблемы из-за того, что средний уровень его финансовой грамотности не всегда поспевает за происходящими событиями", - пояснил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он отметил, что большинство граждан так или иначе сталкивается с вопросами получения помощи в выборе финансового учреждения, непосредственно самих инвестиционных или кредитных продуктов.
"В данном случае задача государства - сформировать действенный институт профессиональной помощи людям, нуждающимся в квалифицированной поддержке для управления своими финансами", - подчеркнул Лукашенко.
При обсуждении этого вопроса он сделал акцент, чтобы при внедрении нововведений "не притащили то, что в обществе не востребовано".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2022
Курсы в банках
на 13.01.2022
Конвертация в банках
на 13.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте