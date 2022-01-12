В Беларуси появятся "финансовые консультации" граждан. Проект указа "О финансовом консультировании физических лиц" обсуждался сегодня на совещании Лукашенко с руководством Совета министров.

"Темпы развития финансового рынка обусловлены современными экономическими тенденциями. Поэтому у населения возникают определенные проблемы из-за того, что средний уровень его финансовой грамотности не всегда поспевает за происходящими событиями", - пояснил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что большинство граждан так или иначе сталкивается с вопросами получения помощи в выборе финансового учреждения, непосредственно самих инвестиционных или кредитных продуктов.

"В данном случае задача государства - сформировать действенный институт профессиональной помощи людям, нуждающимся в квалифицированной поддержке для управления своими финансами", - подчеркнул Лукашенко.

При обсуждении этого вопроса он сделал акцент, чтобы при внедрении нововведений "не притащили то, что в обществе не востребовано".