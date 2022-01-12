Белорусы, путешествующие в Россию, сталкиваются с рядом проблем. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

В связи с этим соответствующие письма от имени РСТО отправлены в Министерство спорта и туризма и Министерство здравоохранения Беларуси.

По информации РСТО, в настоящий момент, чтобы попасть в Россию, белорусским гражданам в обязательном порядке необходим ПЦР-тест (недавно срок годности теста был сокращен с 72 до 48 часов), результаты которого должны быть внесены в специальное приложение «Путешествую без Covid-19».

Белорусам тест необходим, даже несмотря на имеющийся у путешественника сертификат о вакцинации (в том числе российской Sputnik-V или китайской вакциной, признанной в РФ). Напомним, что для въезда в Беларусь, всем иностранцам (в том числе и россиянам), необходим либо ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации.

Кроме того, регистрация в мобильном приложении «Путешествую без Covid-19», а также вакцинация в Беларуси (в том числе российской Sputnik-V) не дает белорусам возможности получить специальный QR-код, который позволяет посещать общественные места в России – музеи, театры, выставки, рестораны, магазины и так далее. В различных городах России требование о таком QR-коде выдвигается все активнее. В то же время получить этот код могут лишь лица, проживающие в РФ на основании регистрации на сайте госуслуг. Это условие фактически исключает возможность организации туристической программы в РФ для туркомпаний Беларуси.

РСТО отмечает, что белорусские путешественники в последние полгода по понятным причинам стали обращать все больше внимания на российское направление. Это и экскурсионные туры в Москву, Питер и по Золотому кольцу, и поездки для вылетов из московских аэропортов, и пляжные, а также горнолыжные туры в Сочи, и путешествия в более отдаленные уголки России (Камчатка, Байкал и так далее).

В связи со всеми этими обстоятельствами РСТО обратился в Минспорта и Минздрав с тем, чтобы выйти на российские компетентные органы и решить проблему – признать белорусские сертификаты о вакцинации, дать возможность получать QR-коды – чтобы белорусы могли беспрепятственно выезжать в Россию и пользоваться объектами инфраструктуры – с нашими сертификатами и нашими QR-кодами.

По мнению РСТО, в ближайшее время следует инициировать совместное обращение в соответствующие органы Российской Федерации (Министерство здравоохранения и Федеральное агентство по туризму) и провести взаимные консультации по урегулированию данной ситуации. Необходимо установить единые и взаимоприемлемые условия для организации путешествий между нашими странами и устранению возникших со стороны Российской Федерации барьеров по свободе перемещения граждан.