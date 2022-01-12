Владельцам виртуальной карты A1 banking стал доступен сервис Samsung Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с его помощью можно совершать быстрые и безопасные платежи, а также оплачивать покупки в интернет-магазинах и приложениях через смартфон.

Samsung Pay принимается к оплате везде, где можно оплатить покупку банковской картой по бесконтактной технологии или магнитной полосе.