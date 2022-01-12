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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАДЕЛЬЦАМ ВИРТУАЛЬНОЙ КАРТЫ A1 BANKING СТАЛ ДОСТУПЕН СЕРВИС SAMSUNG PAY
11:46 13.01.2022
Владельцам виртуальной карты A1 banking стал доступен сервис Samsung Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с его помощью можно совершать быстрые и безопасные платежи, а также оплачивать покупки в интернет-магазинах и приложениях через смартфон.
Samsung Pay принимается к оплате везде, где можно оплатить покупку банковской картой по бесконтактной технологии или магнитной полосе.
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