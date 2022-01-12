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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В БЕЛАРУСИ
11:38 13.01.2022
В Беларуси может появиться Министерство цифрового развития и связи. Проект указа о его создании на базе существующего Министерства связи и информатизации обсуждался сегодня на совещании Лукашенко с руководством Совета министров.
"С одной стороны, благодаря бурному развитию цифровых технологий мир действительно стал меняться очень быстро. И нам необходимо использовать все преимущества этих процессов. С другой - следует помнить и понимать, что государство в принятии решений по регулированию данной сферы должно работать на опережение. Поэтому сегодня внимательно рассмотрим данный вопрос", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он отметил, что, как ему докладывают, в Беларуси создана необходимая базовая инфраструктура: построена развитая сеть передачи данных, надежные центры их обработки и хранения, внедрены современные средства защиты информации.
"Видимо, этого недостаточно. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и через высокоэффективные производства повышать их благосостояние. Больше внимания необходимо уделять цифровизации реального сектора экономики, обеспечению конкурентоспособности предприятий", - заявил Лукашенко.
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