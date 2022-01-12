На начало 2021/2022 учебного года в Брестской области работало 565 учреждений дошкольного образования с общей численностью детей 60,1 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статуправлении Брестской области, в текущем учебном году учреждения дошкольного образования посещают 81,4% детей дошкольного возраста. Подготовкой к школе в области охвачены все дети пятилетнего возраста.

Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2-5 лет в 2021 году составила 875 мест.

Численность педагогических работников в учреждениях дошкольного образования составила 8,1 тыс. человек.

На начало 2021/2022 учебного года в области насчитывалось 520 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 172,3 тыс. человек, что на 2,4 тыс. человек (на 1,4%) больше, чем на начало предыдущего учебного года

Численность учителей (включая совместителей) в учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 17,9 тыс. человек. На одного учителя приходится в среднем 10 учеников, в городских школах –12 учеников, в сельских – 6 учеников.

Свидетельство об общем базовом образовании в 2021 году получили 14,5 тыс. выпускников 9-х классов.

Аттестат об общем среднем образовании - 9,4 тыс. выпускников школ.

На начало 2021/2022 учебного года в области функционировало 28 учреждений профессионально-технического образования с численностью учащихся 8,8 тыс. человек.

Для получения профессионально-технического образования в 2021 году принято 3,8 тыс. учащихся.

В 2021 году учреждения профессионально-технического образования подготовили и выпустили 3,7 тыс. квалифицированных рабочих и служащих.

Получение среднего специального образования в области на начало 2021/2022 учебного года обеспечивало 31 учреждение, численность учащихся в которых составила 13,6 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек населения области приходится 102 учащихся учреждений среднего специального образования.

За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 67,5% всех учащихся, в государственных учреждениях на дневной форме обучения – 82,4%.

В 2021 году в учреждения среднего специального образования области поступили 4,6 тыс. человек.

Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2021 году составил 4,1 тыс. человек, из них более половины (58,5%) получили образование за счет бюджетных средств на дневной форме обучения.

В 4 высших учебных заведениях области на начало 2021/2022 учебного года на первой ступени системы высшего образования обучалось 17,1 тыс. студентов.

За счет бюджетных средств обучается 44,3% всех студентов, в государственных учреждениях высшего образования на дневной форме обучения – 59%.

В 2021 году студентами стали 4 тыс. человек.

Специальности экономического и юридического профиля выбрали 29,2% первокурсников, технического и строительного – 25,6%, педагогического – 20,8%, сельскохозяйственного – 5,2%.

Специалистами с высшим образованием в 2021 году стали 4,2 тыс. выпускников. Из общей численности выпускников 1,4 тыс. человек или 33,4% – выпускники, получившие специальности экономического и юридического профиля.

На второй ступени системы высшего образования области на начало 2021/2022 учебного года обучалось 1 446 магистрантов. В 2021 году в магистратуру было принято 1 397 человек, диплом магистра получили 226 человек.

В расчете на 10 тыс. человек населения области приходится 139 студентов и магистрантов учреждений высшего образования.