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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ РАЗЪЯСНИЛО ПОРЯДОК СКИДКИ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ
10:41 13.01.2022
Представители уязвимых слоев населения с 17 января 2022 года получат в торговых сетях скидку в 10% на приобретаемые социально-значимые товары. об этом говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Как сообщалось, 12 января МАРТ, Ассоциация розничных сетей и субъекты торговли подписали соглашение о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения.
Соглашение предусматривает предоставление с 17 января скидок в размере 10% на определенные группы социально значимых товаров пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным слоям населения, получающим государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного социального пособия.
«Покупателю необходимо будет подтвердить в магазине его принадлежность к социально уязвимым категориям населения предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи или справку о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия», - говорится в комментарии МАРТ.
В нем отмечается, что ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не будет превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 288,01 белорусского рубля).
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