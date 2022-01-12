Представители уязвимых слоев населения с 17 января 2022 года получат в торговых сетях скидку в 10% на приобретаемые социально-значимые товары. об этом говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Как сообщалось, 12 января МАРТ, Ассоциация розничных сетей и субъекты торговли подписали соглашение о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения.

Соглашение предусматривает предоставление с 17 января скидок в размере 10% на определенные группы социально значимых товаров пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным слоям населения, получающим государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного социального пособия.

«Покупателю необходимо будет подтвердить в магазине его принадлежность к социально уязвимым категориям населения предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи или справку о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия», - говорится в комментарии МАРТ.

В нем отмечается, что ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не будет превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 288,01 белорусского рубля).