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ЭКОНОМИКА РБ


РУП «БЕЛПОЧТА» ПРОВОДИТ АНКЕТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН, ЮРЛИЦ И ИП


10:35 13.01.2022

РУП «Белпочта» проводит анкетирование среди физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, анкетирование проводится с целью выявления предпочтений клиентов при отправке простой письменной корреспонденции (писем или почтовых карточек).

Полученная в ходе опроса информация позволит выявить предпочтения клиентов и усовершенствовать услуги.

Ответы принимаются до 21 февраля 2022 года.
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