ЭКОНОМИКА РБ

РУП «БЕЛПОЧТА» ПРОВОДИТ АНКЕТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН, ЮРЛИЦ И ИП

10:35 13.01.2022 РУП «Белпочта» проводит анкетирование среди физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, анкетирование проводится с целью выявления предпочтений клиентов при отправке простой письменной корреспонденции (писем или почтовых карточек). Полученная в ходе опроса информация позволит выявить предпочтения клиентов и усовершенствовать услуги. Ответы принимаются до 21 февраля 2022 года.