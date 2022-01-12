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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ПРОВОДИТ АНКЕТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН, ЮРЛИЦ И ИП
10:35 13.01.2022
РУП «Белпочта» проводит анкетирование среди физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, анкетирование проводится с целью выявления предпочтений клиентов при отправке простой письменной корреспонденции (писем или почтовых карточек).
Полученная в ходе опроса информация позволит выявить предпочтения клиентов и усовершенствовать услуги.
Ответы принимаются до 21 февраля 2022 года.
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