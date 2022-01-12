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ЭКОНОМИКА РБ


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДЦЕНТР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ОТКРЫЛИ В БРЕСТЕ


09:35 13.01.2022

В Бресте открыли современный многофункциональный медицинский центр для взрослых и детей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, медицинский комплекс включает в себя поликлинику для взрослых на 500 посещений в смену (для обслуживания 40 тыс. человек) с отделением дневного пребывания на 25 коек, женскую консультацию на 190 посещений в смену и детскую поликлинику на 600 посещений в смену (для обслуживания 30 тыс. детей.

В 2023 году в Бресте планируют начать строительство хирургического корпуса Брестской облбольницы.

По словам председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко, получено разрешение на изменение целевого участка. Предполагалось, что этот корпус кардиологического и хирургического профиля будет строиться рядом с новым медкомплексом. Оценив возможности имеющейся инфраструктуры и изучив опыт других городов, было решено, что этот объект целесообразно строить на территории областной больницы. Там есть все отделения вспомогательной врачебной помощи, коммуникации, квалифицированный персонал. Это позволит максимально быстро оказывать помощь людям».

Юрий Шулейко отметил, что в этом году в бюджете области заложены средства на проектирование корпуса. В планах также работа по модернизации районных больниц.

«В перспективе сейчас модернизация Пинской центральной больницы. Она обслуживает несколько районов, что позволяет оказывать медпомощь регионально, не перемещая пациентов в Брест. Будем вступать в стадию проектирования ремонта и отчасти строительства новых корпусов», – пояснил председатель облисполкома.

В свою очередь главврач Брестской областной больницы Александр Карпицкий рассказал, что новый корпус областной больницы будет состоять из двух блоков. Первый будет четырехэтажным. Там расположатся приемное отделение, а также – реанимационное, операционное, централизованное стерилизационное отделения и гемодиализ. В основном, лечебном блоке, сосредоточатся кардиологическая, кардиохирургическая и сосудистая помощь. Дополнительно будут открыты три отделения, в том числе инфарктное и нарушений ритма. Таким образом этот блок будет предназначен для пациентов с кардиососудистой патологией. Плюс к этому там будет размещено нейрохирургическое отделение, отделение хирургии и трансплантации. Предполагается гибридная операционная для сосудистой и кардиохирургии. Будут внедрены новые высокотехнологические операции. Количество хирургических вмешательств должно увеличиться. Что касается кардиохирургии, предполагаем увеличение в два раза.

Он добавил, что в медицинском городке в этом году планируют начать строительство арендного дома для медработников.
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