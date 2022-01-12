В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 114,3%, в том числе на инвестиционные товары – 101,1% и 118,5% соответственно, промежуточные товары – 102,4% и 119%, потребительские товары – 100,3% и 107,3% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 102,9%, с декабрем 2020 г. – 118,7%, в том числе в растениеводстве – 103,3% и 126,4% соответственно, животноводстве – 102,8% и 116,7% соответственно.

Индекс цен в строительстве в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 113,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,3% и 117,4% соответственно, машины и оборудование – 101,9% и 106,7%, прочие работы и затраты – 103,3% и 114,1% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 102%, с декабрем 2020 г. – 105,8%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100%, с декабрем 2020 г. – 101,1%.