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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ СОСТАВИЛА ПОЧТИ 10%


17:53 12.01.2022

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2019 г. – 109,97% (это выше утвержденного властями целевого прогноза не более 5%).

Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары в декабре 2021 г. выросли по сравнению с ноябрем 2021 г. на 1,3%, с декабрем 2020 г. – на 11,4%.

Непродовольственные товары подорожали в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. на 0,3%, с декабрем 2020 г. – - на 9,9%.

Тарифы на услуги в декабре 2021 г. выросли по сравнению с ноябрем 2021 г. на 0,9%, с декабрем 2020 года – подскочили на 7,6%.

При этом индекс потребительских цен на социально значимые товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,6%, с декабрем 2020 г. – 109,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. – 109,8%.
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