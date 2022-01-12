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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 710,6 ТЫС. – МИНЗДРАВ


17:06 12.01.2022

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 января 2021 года выросло до 710,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 710 тыс. 632 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 703 тыс. 216 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1046 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5757 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1010 человек, число смертей от COVID-19 – на 18.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 35 тыс. 423 теста. Всего в стране проведено 11 млн 245 тыс. 599 тестов.
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