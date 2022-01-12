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ЭКОНОМИКА РБ


СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕЙТИНГЕ WEB-РАЗРАБОТЧИКОВ БЕЛАРУСИ 2022 ГОДА


16:28 12.01.2022

Проект «Рейтинг Байнета» объявляет о старте очередного Рейтинга web-студий и Конкурса сайтов 2022 года.

Как сообщается на сайте организаторов рейтинга, по результатам конкурса будет составлен рейтинг креативности web-студий, отраслевые рейтинги web-разработчиков и SEO-компаний, которые учитывают специализации компаний в той или иной сфере бизнеса их клиентов.

«Уже второй год подряд бизнес в Беларуси находится в стадии трансформации. Основной вектор его развития — дальнейшая диджитализация. Это требует от различных компаний не только эффективно работающих бизнес-процессов, но и надежной и современной IT-инфраструктуры. Очевидный тренд — смещение бизнес-интересов компаний в сторону онлайна, развитие IT-систем и организация удаленной работы — не потерял актуальность до настоящего времени. Особенно это востребовано в корпоративном бизнесе и сфере e-commerce, которая ежегодно растет более, чем на 20%», - говорится в сообщении.

В условиях перехода компаний в интернет и увеличения конкуренции во всех сегментах бизнеса поисковое продвижение становится более востребованным, не смотря на развитие других digital-инструментов.

«Мы уверены, что на фоне всех изменений и не очень оптимистичных бизнес-настроений в стране, разработка решений на базе эффективно работающего сайта по-прежнему востребована в Беларуси. С учетом того, что часть крупных разработчиков переориентировались на другие рынки или вообще прекратили деятельность, результаты очередного рейтинга web-студий станут полезными для локальных компаний-заказчиков», — считает руководитель проекта «Рейтинг Байнета» Анна Ходанович.

Рейтинги будут составлены по признанной участниками рынка методологии на основании результатов их работы за 2021 г.

Прием заявок на участие в рейтингах и конкурсе 2022 г осуществляется до 1 марта (включительно). Участникам рейтинга необходимо заполнить заявку и предоставить данные о результатах своей работы за 2021 г.

Участие в рейтингах и конкурсах платное. Для участников прошлого года предусмотрены дополнительные скидки.

Основные показатели, которые будут учитываться при составлении рейтингов - масштаб компании, количество и качество реализованных проектов, финансовая эффективность работы компаний. Стандартизированная методология проведения рейтингов позволяет участникам анализировать ежегодные показатели роста своего бизнеса.

Ознакомиться более подробно с информацией участия в рейтинге можно здесь.
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