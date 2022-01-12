На начало 2021/2022 учебного года в Минске работало 475 учреждений дошкольного образования с общей численностью детей 92,2 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статуправлении Минска, в текущем учебном году учреждения дошкольного образования посещают 98,9% детей дошкольного возраста. Подготовкой к школе в столице охвачены все дети пятилетнего возраста.

Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2-5 лет в 2021 году составила 1 018 мест.

Численность педагогических работников в учреждениях дошкольного образования составила 12,4 тыс. человек.

На начало 2021/2022 учебного года в Минске насчитывалось 280 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 223,1 тыс. человек, что на 4,2 тыс. человек (на 1,9%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.

Численность учителей (включая совместителей) в учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 15,8 тыс. человек. На одного учителя приходится в среднем 14 учеников.

Аттестат об общем среднем образовании в 2021 году получили 11,3 тыс. выпускников школ. Свидетельство об общем базовом образовании получили 17,8 тыс. выпускников 9-х классов.

На начало 2021/2022 учебного года в Минске функционировало 26 учреждений профессионально-технического образования с численностью учащихся 11 тыс. человек.

Для получения профессионально-технического образования в 2021 году принято 4,5 тыс. учащихся.

В 2021 году учреждения профессионально-технического образования подготовили и выпустили 4,2 тыс. квалифицированных рабочих и служащих.

Получение среднего специального образования в столице на начало 2021/2022 учебного года обеспечивали 48 учреждений, численность учащихся которых составила 30,5 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек населения Минска приходится 152 учащихся учреждений среднего специального образования.

За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 52,3% всех учащихся, в государственных учреждениях на дневной форме обучения – 65,7%.

В 2021 году в учреждения среднего специального образования поступили 10,7 тыс. человек.

Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2021 году составил 9,1 тыс. человек, из них 44,8% получили образование за счет бюджетных средств на дневной форме обучения.

В 27 учреждениях высшего образования Минска на начало 2021/2022 учебного года на первой ступени системы высшего образования обучались 136,4 тыс. студентов. За счет бюджетных средств обучаются 44,5% всех студентов, в государственных учреждениях высшего образования на дневной форме обучения – 58,4%.

В 2021 году студентами стали 31,8 тыс. человек. Специальности экономического и юридического профиля выбрали 34,7% первокурсников, технического и строительного – 26,2%, педагогического – 7%, сельскохозяйственного – 5%, социальной направленности – 4,8%.

Специалистами с высшим образованием в 2021 году стали 30,9 тыс. выпускников. Из общей численности выпускников 11,9 тыс. человек, или 38,5%, – выпускники, получившие специальности экономического и юридического профиля.

На второй ступени системы высшего образования столицы на начало 2021/2022 учебного года обучались 5,8 тыс. магистрантов. В 2021 году в магистратуру было принято 4,3 тыс. человек, диплом магистра получили 3,9 тыс. человек.

В расчете на 10 тыс. человек населения столицы приходится 703 студента и магистранта учреждений высшего образования.