Первый заместитель начальника Гомельской таможни Константин Троцюк проведет 20 января 2022 года прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, он ответит на вопросы граждан и юридических лиц, связанные с проведением таможенного контроля и совершением таможенных операций, организацией осуществления иных видов контроля, право на осуществление которых или на участие в которых предоставлено таможенным органам.

Звонки будут приниматься с 11.00 до 12.00 по телефону в Гомеле 8-0232-79-21-21.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на «прямую телефонную линию» гражданам необходимо сообщать свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учебы), представителям юридических лиц − фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого им юридического лица и его юридический адрес.