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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ «БРЕСТОБЛИМУЩЕСТВО» РЕАЛИЗОВАЛ НА ПЕРВЫХ ТОРГАХ 2022 ГОДА ДВА ОБЪЕКТА ГОССОБСТВЕННОСТИ


13:37 12.01.2022

Комитет «Брестоблимущество» успешно открыл новый сезон продаж государственного имущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на прошедших на площадке Белорусской универсальной товарной биржи первых электронных торгов было выставлено два объекта недвижимости коммунальной собственности Ивановского района, оба – за базовую величину (1 БВ – Br32).

Два лота проданы по начальной цене с увеличением на 5% единственным заявителям. Так, здание базовой школы в деревне Гневчицы приобрело крестьянское фермерское хозяйство, баню в деревне Потаповичи – местный житель.

Всего на январь-февраль комитет «Брестоблимущество» назначил электронные торги по 26 объектам недвижимости. Это объекты административного назначения, здравоохранения (аптеки), социального (бывшие школы, бани, библиотеки) и сельскохозяйственного назначения, гаражи, объекты незавершенного строительства.

Почти половина лотов предлагается с понижением цены на 50%, восемь выставляются впервые. Среди них – незавершенное капитальное строение в агрогородке Подгорная Барановичского района недалеко от озера Гать. Торги по объекту с начальной ценой продажи Br87,4 тыс. назначены на 14 января. На повторные торги за полцены (Br2,7 млн) выставляется бывший свинокомплекс в Столинском районе и шахматный клуб со статусом историко-культурной ценности в Пинске (Br107,4 тыс.).

В 2021 году на территории Брестской области продано с торгов 139 объектов недвижимости коммунальной и республиканской собственности на Br5,2 млн, в том числе недвижимого имущества на Br4,6 млн.
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