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ЭКОНОМИКА РБ
С 21 ЯНВАРЯ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИТСЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЗНЫХ МАРОК
13:25 12.01.2022
С 21 января 2022 г. увеличится стоимость акцизной марки для маркировки и перемаркировки алкогольных напитков, а также стоимость контрольного знака, предназначенного для сопроводительных документов. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов № 70 от 14.12.2021.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, стоимость акцизной марки Республики Беларусь, предназначенной для маркировки алкогольных напитков, установлена в размере 7 белорусских копеек; акцизной марки, предназначенной для перемаркировки алкогольных напитков с поврежденными акцизными марками, - 6 белорусских копеек; контрольного знака, предназначенного для маркировки сопроводительных документов на ввозимые (вывозимые) на территорию Беларуси с территории государств - членов Евразийского экономического союза алкогольную, непищевую спиртосодержащую продукцию и непищевой этиловый спирт, - 1 белорусский рубль.
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