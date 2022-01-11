С 21 января 2022 г. увеличится стоимость акцизной марки для маркировки и перемаркировки алкогольных напитков, а также стоимость контрольного знака, предназначенного для сопроводительных документов. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов № 70 от 14.12.2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, стоимость акцизной марки Республики Беларусь, предназначенной для маркировки алкогольных напитков, установлена в размере 7 белорусских копеек; акцизной марки, предназначенной для перемаркировки алкогольных напитков с поврежденными акцизными марками, - 6 белорусских копеек; контрольного знака, предназначенного для маркировки сопроводительных документов на ввозимые (вывозимые) на территорию Беларуси с территории государств - членов Евразийского экономического союза алкогольную, непищевую спиртосодержащую продукцию и непищевой этиловый спирт, - 1 белорусский рубль.