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ЭКОНОМИКА РБ


В РАБОТЕ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕН РЯД НАРУШЕНИЙ


13:01 12.01.2022

В работе товариществ собственников в Могилевской области выявлен ряд нарушений. Это было отмечено на заседании коллегии Комитета государственного контроля региона, которое прошло с участием руководства облисполкома, Могилевского горисполкома и его администраций, ряда государственных органов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на 1 декабря 2021 года в Могилевской области зарегистрировано 1062 товарищества собственников (организаций застройщиков), большинство из которых числятся только на бумаге. Как показала проверка, хозяйственно-финансовую деятельность осуществляют около 540 организаций собственников (50% от их общего количества в области), расположенных в Могилеве, Бобруйске, Горках, Осиповичах.

При этом местные органы власти не владеют полной информацией о товариществах собственников (по сведениям облисполкома, в области 1165 таких организаций, по данным горрайисполкомов – 876) и не осуществляют контроль за их деятельностью.

Анализ ситуации свидетельствует, что председатели правлений товариществ (отдельные лица являются председателями более чем в 10-ти товариществах) к выполнению своих обязанностей относятся формально, существенного влияния на улучшение качества содержания общедомового имущества и повышения комфортности проживания граждан не оказывают. К примеру, в изученных в августе-ноябре 2021 года 95 жилых домах в Могилеве установлены свыше 1000 различных дефектов и недостатков. При этом у отдельных из председателей доходы в разы превышают доходы руководителей государственных предприятий ЖКХ, что совершенно несопоставимо с ответственностью и объемом решаемых задач.

Сложившаяся практика функционирования товариществ собственников препятствует повышению эффективности управления созданной в Могилевской области системы ЖКХ, а также противоречит основным правовым принципам создания и деятельности организаций собственников.

По результатам заседания коллегии местным органам власти направлены конкретные предложения по наведению порядка в этой сфере.
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