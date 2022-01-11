«Новогодний экспресс» Детской железной дороги им. К. С. Заслонова с 24 декабря 2021 г. по 8 января 2022 г. перевез свыше 5400 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд курсировал по маршруту Заслоново-Сосновый Бор. Гостей в вагонах сопровождали герои сказок, а на станции Сосновый Бор для ребят и их родителей было организовано театрализованное представление «Новогоднее приключение в стране сказок».

Всего за время перевозок состоялось 34 представления с участием артистов Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников.

Также посетители Детской железной дороги в ожидании поезда могли попробовать себя в роли машиниста на интерактивном тренажере управления локомотивом.

Билеты на детскую железную дорогу можно было приобрести не только в кассах, но и через интернет, а также по безналичному расчету. В этом сезоне через кассы было оформлено менее половины проездных документов.