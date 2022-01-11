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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЗА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ 5,4 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
12:44 12.01.2022
«Новогодний экспресс» Детской железной дороги им. К. С. Заслонова с 24 декабря 2021 г. по 8 января 2022 г. перевез свыше 5400 человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд курсировал по маршруту Заслоново-Сосновый Бор. Гостей в вагонах сопровождали герои сказок, а на станции Сосновый Бор для ребят и их родителей было организовано театрализованное представление «Новогоднее приключение в стране сказок».
Всего за время перевозок состоялось 34 представления с участием артистов Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников.
Также посетители Детской железной дороги в ожидании поезда могли попробовать себя в роли машиниста на интерактивном тренажере управления локомотивом.
Билеты на детскую железную дорогу можно было приобрести не только в кассах, но и через интернет, а также по безналичному расчету. В этом сезоне через кассы было оформлено менее половины проездных документов.
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