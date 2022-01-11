ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СОЗДАДУТ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ


12:30 12.01.2022

В Беларуси будет создана информационная система воспроизводства лесов, а в перспективе – и ГеоПортал «Леса Беларуси». Такую задачу во время посещения предприятия поставил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, разработкой программного продукта займется РУП «Белгослес».

«Сегодня лесное хозяйство должно активнее уходить в сторону «цифры». Все процессы от выращивания леса до его заготовки должны быть максимально цифровизированы. В перспективе мы должны выйти на создание единой геоинформационной системы лесной отрасли, включающую в себя полный цикл работ по ведению лесохозяйственной деятельности, начиная от сбора лесосеменного сырья, осуществления воспроизводства лесов, наличия актуальных данных лесоустройства, проведения лесохозяйственных работ, заканчивая заготовкой, учетом древесины и транспортировкой ее до конечного потребителя», - отметил Александр Драгун.

По словам руководителя, создание информационной системы воспроизводства лесов позволит повысить эффективность в принятии управленческих решений, а в ряде случаев - минимизировать пресловутый человеческий фактор.

«Условно, мы будем видеть на компьютере весь процесс выращивания лесов: от учета лесокультурных площадей и до их перевода», - рассказал Александр Драгун.

На создание новой системы будут выделены средства из инвестиционного фонда Минлесхоза. В данный момент разрабатывается концепция программного продукта. До конца февраля будет готов проект технического задания.

РУП «Белгослес» сегодня является оператором Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (EГАИС). Предприятие также является разработчиком ряда иных программных продуктов: АРМ «Лесопользование», мобильная ГисЛес и другие.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2022
валюта курс
EUR 2.9243
USD 2.5774
RUB 3.4443
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9243 -0.0017
USD 2.5774 -0.0055
RUB 3.4443 +0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9150 2.9210
USD 2.5650 2.5700
RUB 3.4360 3.4480
подробнее

Конвертация в банках
на 12.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1340 1.1360
EUR/RUB 84.5000 84.9000
USD/RUB 74.5000 74.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте