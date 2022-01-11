В Беларуси будет создана информационная система воспроизводства лесов, а в перспективе – и ГеоПортал «Леса Беларуси». Такую задачу во время посещения предприятия поставил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, разработкой программного продукта займется РУП «Белгослес».

«Сегодня лесное хозяйство должно активнее уходить в сторону «цифры». Все процессы от выращивания леса до его заготовки должны быть максимально цифровизированы. В перспективе мы должны выйти на создание единой геоинформационной системы лесной отрасли, включающую в себя полный цикл работ по ведению лесохозяйственной деятельности, начиная от сбора лесосеменного сырья, осуществления воспроизводства лесов, наличия актуальных данных лесоустройства, проведения лесохозяйственных работ, заканчивая заготовкой, учетом древесины и транспортировкой ее до конечного потребителя», - отметил Александр Драгун.

По словам руководителя, создание информационной системы воспроизводства лесов позволит повысить эффективность в принятии управленческих решений, а в ряде случаев - минимизировать пресловутый человеческий фактор.

«Условно, мы будем видеть на компьютере весь процесс выращивания лесов: от учета лесокультурных площадей и до их перевода», - рассказал Александр Драгун.

На создание новой системы будут выделены средства из инвестиционного фонда Минлесхоза. В данный момент разрабатывается концепция программного продукта. До конца февраля будет готов проект технического задания.

РУП «Белгослес» сегодня является оператором Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (EГАИС). Предприятие также является разработчиком ряда иных программных продуктов: АРМ «Лесопользование», мобильная ГисЛес и другие.