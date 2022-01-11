В преддверии Дня белорусской науки в государственном учреждении образования «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси» 26 января 2022 года пройдет День открытых дверей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, принять участие в мероприятии приглашаются студенты выпускных курсов учреждений образования, сотрудники научных институтов и организаций НАН Беларуси, а также лица, заинтересованные в получении высшего образования II ступени.

В этот день гости мероприятия смогут подробно ознакомиться с особенностями обучения в институте в дневной и заочной форме.

Руководство вуза, представители приемной комиссии и магистранты расскажут абитуриентам о порядке поступления, образовательном процессе и дальнейшей работе выпускников магистратуры.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.