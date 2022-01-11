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ЭКОНОМИКА РБ
ИПНК 26 ЯНВАРЯ ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
11:57 12.01.2022
В преддверии Дня белорусской науки в государственном учреждении образования «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси» 26 января 2022 года пройдет День открытых дверей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, принять участие в мероприятии приглашаются студенты выпускных курсов учреждений образования, сотрудники научных институтов и организаций НАН Беларуси, а также лица, заинтересованные в получении высшего образования II ступени.
В этот день гости мероприятия смогут подробно ознакомиться с особенностями обучения в институте в дневной и заочной форме.
Руководство вуза, представители приемной комиссии и магистранты расскажут абитуриентам о порядке поступления, образовательном процессе и дальнейшей работе выпускников магистратуры.
С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
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