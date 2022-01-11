В Беларуси стоимость репетиционного ЦТ по одному предмету в 2022 году составит 8,20 рубля (в 2020/2021 учебном году - 7,60 рубля). Об этом сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

Уже стартовал второй этап репетиционного тестирования. Он пройдет в январе-феврале 2022 года. Третий запланирован на март-апрель.

Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) предоставляет возможность пройти репетиционное тестирование в онлайн- или офлайн-формате на выбор абитуриента. Для офлайн-версии предусмотрено по 2 варианта на этап, для онлайн – 1.

При этом дату, время и место проведения репетиционного тестирования учебные заведения, которые заключили с РИКЗ договор на проведение пробного ЦТ, устанавливают самостоятельно.

Абитуриенты могут пройти репетиционное тестирование по 15 предметам школьной учебной программы: белорусскому языку; русскому языку; математике; физике; химии; биологии; истории Беларуси; всемирной истории (новейшее время); географии; иностранному языку; обществоведению.

Зарегистрироваться для участия в репетиционном тестировании можно в личном кабинете на сайте РИКЗ. Через этот сервис учащиеся могут подобрать дату, время, предмет и пункт проведения тестирования. Во время заполнения формы регистрации достаточно выбрать из списка город (область) и учебное заведение, где организуют прохождение репетиционных тестов. Если вдруг планы изменились, с помощью личного кабинета можно перенести дату репетиционного ЦТ.

Для тех, кто сдает репетиционные тесты, действуют те же правила, что и на главном ЦТ: с собой необходимо взять паспорт, гелевую ручку и пропуск на тестирование.

Чтобы пройти репетиционное тестирование, потребуется оплатить услугу. Сделать это можно через ЕРИП. При этом сам платеж подтверждается в личном кабинете на сайте РИКЗ по номеру транзакции.

Главная польза сдачи репетиционных тестов заключается в том, что предлагаемые для решения абитуриентам задания составляются на основе тестов, которые сертифицированы РИКЗ. Задания второго и третьего этапа максимально приближены к тестам, которые придется решать на централизованном тестировании. А результаты репетиционного тестирования оцениваются так же, как и ЦТ.